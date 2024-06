Angriff auf Grünen-Politikerin Kollenrott: 66-Jähriger vor Gericht Stand: 16.06.2024 09:47 Uhr Nach dem Angriff auf die Grünen-Politikerin Marie Kollenrott beginnt morgen der Prozess gegen einen 66-jährigen Mann. Er soll die Landtagsabgeordnete beleidigt und geschlagen haben.

Der Angeklagte muss sich vor dem Amtsgericht Göttingen verantworten. Die Anklage wirft dem 66-Jährigen Beleidigung und zweifache vorsätzliche Körperverletzung vor. Weil die Staatsanwaltschaft Göttingen ein beschleunigtes Verfahren erwirkt hat, beginnt der Prozess bereits wenige Wochen nach der Tat. Das beschleunigte Verfahren ist nach Angaben des Amtsgerichts möglich, weil die Beweislage recht klar ist und es sich um einen einfachen Fall handelt. Morgen könnte daher auch schon das Urteil gefällt werden. Das kann von einer Geldstrafe bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe reichen. Zu dem Termin seien neben dem Beschuldigten und der Landtagsabgeordneten Kollenrott zwei weitere Zeugen geladen, heißt es in einer Mitteilung.

Angriff passiert an Wahlkampfstand der Grünen

Die Attacke ereignete sich am 24. Mai in der Göttinger Innenstadt an einem Wahlkampfstand der Grünen. Der Angeklagte soll die 40-jährige Politikerin mit den Worten "Dreckspack, Ihr Grünen", beleidigt und mehrfach gegen den linken Oberarm geschlagen haben. Als Kollenrott dem 66-Jährigen folgte, um ihn mit dem Mobiltelefon zu fotografieren, habe der Mann der Grünen-Landtagsabgeordnete erneut gegen den linken Oberarm geschlagen. Das Mobiltelefon fiel dabei zu Boden.

Beschuldigter wegen Bild mit Hakenkreuz vorbestraft

Kollenrott hatte nach dem Angriff Anzeige wegen Beleidigung und Körperverletzung gestellt. "Ich beabsichtige nicht, mich an so etwas zu gewöhnen", hatte die 40-Jährige dem NDR Niedersachsen gesagt. Der Beschuldigte ist bei der Justiz kein Unbekannter. Der mutmaßliche Angreifer ist wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vorbestraft. Ein Gericht hatte den Mann im Juli 2020 zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 30 Euro verurteilt, weil er in seinem Whatsapp-Profilbild einen Reichsadler mit Hakenkreuz im Eichenkranz gezeigt hatte.

