A2: Autobahn bei Braunschweig übers Wochenende gesperrt Stand: 14.06.2024 20:18 Uhr Im Raum Braunschweig wird die Fahrbahn der A2 saniert. Dafür wird die Autobahn in Fahrtrichtung Berlin an drei Wochenenden im Juni und Juli gesperrt. Die Arbeiten haben Freitag begonnen.

Betroffen ist die Strecke zwischen Braunschweig-Flughafen und dem Kreuz Braunschweig-Ost. Ein erster Abschnitt soll zwischen Freitagabend und Montagmorgen um 5 Uhr saniert werden. Nach Angaben der Autobahn GmbH des Bundes sollen die Arbeiten rund 57 Stunden dauern.

Für die komplette Sanierung der Strecke sind den Angaben zufolge zwei weitere Sperrungen über Wochenenden nötig. Folgende Termine sind dafür vorgesehen:

von Freitag, 28. Juni, 20 Uhr, bis Montag, 1. Juli, 5 Uhr

von Freitag, 19. Juli, 20 Uhr, bis Montag, 22. Juli, 5 Uhr.

Keine A2-Sperrung zum Ferienbeginn in Niedersachsen

Das Wochenende nach dem letzten Schultag in Niedersachsen und Bremen ist damit ausgenommen - die Sommerferien beginnen am Montag, 24. Juni. Dies ist auch der erste Ferientag in Sachsen-Anhalt. Nur die Sommerferien in Sachsen und Thüringen starten noch vier Tage früher.

Umleitung führt über die A39

Der Verkehr auf der A2 in Fahrtrichtung Berlin wird den Angaben zufolge ab dem Kreuz Braunschweig-Nord auf die A391 bis zum Dreieck Braunschweig-Südwest und dort auf die A39 bis zum Kreuz Wolfsburg/Königslutter geleitet. Von dort geht es zurück auf die A2 Richtung Berlin.

Autofahrer sollen Stelle umfahren - am besten weiträumig

Der Autobahn GmbH zufolge weisen Hinweistafeln bereits am Kreuz Hannover-Ost auf die Sperrung hin. Den Verkehrsteilnehmenden werde empfohlen, von dort auf der A7 in Richtung Kassel bis zum Dreieck Salzgitter zu fahren. Auf der A39 in Richtung Wolfsburg gehe es weiter bis zum Kreuz Wolfsburg/Königslutter. "Diese große Umfahrung dient der Entlastung der A391 und des Braunschweiger Stadtverkehrs", heißt es.

