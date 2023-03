Stand: 27.03.2023 07:51 Uhr Feuer beschädigt Einfamilienhaus in Salzgitter

In Salzgitter-Bad hat am späten Sonntagabend ein Einfamilienhaus gebrannt. Die beiden Bewohner und ihr Hund konnten das Haus laut Polizei unverletzt verlassen. Nach mehr als vier Stunden löschten 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand in der Nacht. Das stark beschädigte Haus sei nun unbewohnbar, so ein Polizeisprecher. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Fachleute der Polizei wollen am Montag am Brandort die Ursache für das Feuer ermitteln.

