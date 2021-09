Fehlende Elektronik-Teile: Kurzarbeit bei VW weitet sich aus Stand: 24.09.2021 12:03 Uhr Beim Volkswagen-Konzern sind mittlerweile die Werke Wolfsburg, Braunschweig, Salzgitter und Emden von Kurzarbeit betroffen. Der Grund dafür ist der Mangel an Mikrochips und Elektronik-Bauteilen.

Das Ausmaß der Kurzarbeit an den einzelnen Standorten des VW-Konzerns ist unterschiedlich: Das Werk in Emden hat für die komplette kommende Woche und die Woche vom 18. bis 24. Oktober Kurzarbeit angemeldet. In Wolfsburg arbeitet von Montag bis Donnerstag nur eine von vier Montagelinien. Im Komponentenwerk in Braunschweig gab es diese Woche teilweise Kurzarbeit. Wie es dort in der kommenden Woche weitergeht, wird kurzfristig entschieden. Gleiches gilt für den Standort Salzgitter. Insgesamt können im Konzern in diesem Jahr Hunderttausende Autos erst mit großer Verzögerung gebaut werden.

Analyst: Problem ist ernst, aber nicht unüberwindbar

Dass die Produktion derart stockt, liegt vor allem an fehlenden Elektronik-Bauteilen. Laut Analyst Frank Schwope von der Norddeutschen Landesbank ist das Problem für VW ernst, aber nicht unüberwindbar. Man könne VW zwar schon organisatorisches Versagen vorwerfen, weil der Konzern es nicht geschafft habe, die fehlenden Elektronik-Bauteile rechtzeitig einzukaufen, sagte Schwope dem NDR in Niedersachsen. Aber mit dem Problem steht VW nicht allein da, es betrifft auch andere Autobauer. Voraussichtlich werde der VW-Konzern in diesem Jahr trotzdem zehn Millionen Autos bauen und hohe Gewinne machen, sagte Schwope.

