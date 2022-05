Stand: 13.05.2022 11:21 Uhr Erst Irrfahrt durch Waschanlage, dann Fahrerflucht

Die Polizei in Northeim ermittelt wegen einer "Verkehrsunfallflucht der etwas anderen Art" gegen eine Autofahrerin. Die 52-Jährige war den Angaben zufolge am Donnerstag mit ihrem Wagen in eine Waschanlage gefahren und hatte diese dann falsch genutzt. Anstatt die automatische Beförderungseinrichtung zu nutzen, habe die Frau "vermutlich aus Unkenntnis" ihr Auto selbstständig durch die Anlage gesteuert. Dabei wurde eine Reinigungswalze beschädigt. Im Anschluss fuhr die Frau davon. Sie konnte aufgrund von Zeugenhinweisen ermittelt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 5.000 Euro.

