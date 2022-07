Stand: 15.07.2022 14:30 Uhr Ermittler heben Indoor-Plantage in Göttinger Wohnung aus

In Göttingen hat die Polizei bei einer Wohnungsdurchsuchung eine Indoor-Plantage mit 18 Hanfpflanzen und etwa 900 Gramm Amphetamin beschlagnahmt. Gegen den Mieter der Wohnung liefen seit geraumer Zeit Ermittlungen, weil er verdächtig wird, gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen zu haben, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 37-jährige Mann wurde zunächst vorläufig festgenommen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen kam er jedoch nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Nachrichten aus dem Studio Braunschweig

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 15.07.2022 | 13:30 Uhr