Stand: 30.11.2022 07:34 Uhr Erhöhte Radon-Werte an vier Schulen im Harz

In 12 von mehr als 300 untersuchten Klassenräumen im Landkreis Goslar ist der Grenzwert für das radioaktive Edelgas Radon überschritten worden. Das hat der Landkreis Goslar mitgeteilt. Wer sich länger in so einem Raum aufhält, für den könnte es gesundheitlich gefährlich werden. Betroffen sind Klassenzimmer in der Oberschule Vienenburg, in der Haupt- und Realschule Clausthal-Zellerfeld, im Schulzentrum Braunlage und im Goslarer Ratsgymnasium. Der Landkreis Goslar muss jetzt Maßnahmen umsetzen, um die Werte zu senken. Seit 2 Jahren sind Stadt und Landkreis Goslar Radonvorsorgegebiete. Deshalb werden im Landkreis Klassenräume in Schulen auf das Gas untersucht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 30.11.2022 | 07:30 Uhr