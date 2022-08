Stand: 03.08.2022 10:26 Uhr Energiekrise: Wolfsburg schaltet sämtliche Brunnen ab

Um Wasser und Energie zu sparen, schaltet die Stadt Wolfsburg nach eigenen Angaben ihre Brunnen ab. Alle 35 Brunnen in der Innenstadt und in den Stadtteilen würden sukzessive außer Betrieb genommen, teilte die Stadtverwaltung mit. Die ersten 25 werden sofort stillgelegt, die restlichen sollen ab Ende August folgen. Insgesamt könnten so 1.800 Kubikmeter Wasser und 68.000 Kilowattstunden Strom pro Betriebsjahr eingespart werden, hieß es. "Mit dieser Maßnahme nimmt auch die Stadt Wolfsburg ihre Verantwortung zur Wasser- und Energieeinsparung wahr", sagte Oberbürgermeister Dennis Weilmann (CDU). Weitere Maßnahmen würden geprüft.

Weitere Informationen Kalt duschen: Osnabrück spart Gas in Sportstätten Dies sei nur eine Maßnahme, um weniger Energie zu verbrauchen, hieß es von der Stadt. (01.08.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 03.08.2022 | 06:30 Uhr