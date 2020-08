Stand: 30.08.2020 09:25 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Einbeck: Wieder brennt ein Gebäude nieder

Wieder hat es in Einbeck (Landkreis Northeim) gebrannt: Nach Angaben der Polizei war am Sonnabend gegen 19 Uhr ein Feuer in einem seit 15 Jahren leer stehenden Wohnhaus ausgebrochen. Den Beamten zufolge wurde niemand verletzt. Im Einsatz waren 250 Feuerwehrleute. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro.

Mehr als 13 gelegte Brände zuletzt

Eine Ermittlungsgruppe habe ihre Arbeit noch am Abend aufgenommen und ein Verfahren wegen schwerer Brandstiftung sei eingeleitet worden, erklärte die Polizei. In den vergangenen Wochen sind immer wieder Gebäude in Flammen aufgegangen. Zu mehr als 13 vorsätzlich gelegten Bränden musste die Feuerwehr mittlerweile ausrücken. Zuletzt hatten Gartenlauben gebrannt, zuvor - Anfang Juli - die historische Saline.

Verdächtige in Psychiatrie - aber es brennt weiter

Für mindestens zwei Feuer ist eine 30-jährige Frau verantwortlich, die die Taten gestanden hat und seit Montag in einer psychiatrischen Klinik untergebracht ist. Und doch reißt die Brandserie nicht ab. Die Polizei schließt nicht aus, dass es jemand aus dem Umfeld der Tatverdächtigen sein kann. "Es können aber auch Trittbrettfahrer sein." Die Polizei hat ihre Präsenz in Einbeck erhöht.

Die Sperrung der Kreisstraße 503 bleibt wegen der Einsturzgefahr des Wohnhauses bis auf Weiteres bestehen.

