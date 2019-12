Stand: 28.12.2019 16:29 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Dieselskandal: VW zahlt Österreich Entschädigung

Der österreichische Staat erhält im Zusammenhang mit dem Dieselskandal eine Entschädigung von Volkswagen. Das bestätigten der Wolfsburger Autobauer und Österreichs Innenminister Wolfgang Peschorn am Sonnabend. Zuvor hatte die Wiener Zeitung "Der Standard" berichtet. Hintergrund ist die Wertminderung von etwa 2.100 VW-Dieselfahrzeugen der österreichischen Polizei durch manipulierte Abgaswerte.

Stillschweigen über Entschädigungssumme

"Wir haben über den konkreten Betrag Stillschweigen vereinbart. Es ist ein namhafter Betrag, und er ist angemessen", sagte Peschorn in der Radiosendung "Ö1 Mittagsjournal". Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa soll die Summe jedoch deutlich unter den von Österreich ursprünglich geforderten 2,6 Millionen Euro liegen. Die Einigung stelle keinen Präzedenzfall dar, betonte ein Sprecher von Volkswagen: "Der Vergleich hat keine Auswirkungen auf andere anhängige Verfahren."

VW-Prozesse: Justiz in Braunschweig am Limit NDR Info - 23.12.2019 07:18 Uhr Autor/in: Stallmach, Hans Egal ob Landgericht, Oberlandesgericht oder Arbeitsgericht in Braunschweig - sie haben mit den VW-Prozssen alle Hände voll zu tun. Eine wohl einzigartige Belastungsprobe.







Pötsch: VW mitschuldig am schlechten Ruf des Diesel

VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch räumte in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" unterdessen ein, dass VW eine große Mitschuld am schlechten Ruf des Diesel trage. "Die Autoindustrie, insbesondere wir hier in Wolfsburg, haben zweifellos unseren Beitrag geleistet zur Beschädigung des Diesel", sagte Pötsch. Bei der Manipulation handele es sich um den "größtmöglichen Schadensfall". Pötsch wie auch Vorstandschef Herbert Diess und Ex-Vorstandschef Martin Winterkorn wird vorgeworfen, Anleger im Jahr 2015 vorsätzlich zu spät über die Risiken der Abgasaffäre informiert zu haben. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat Ende September Anklage erhoben.

