Cyberangriff auf Klinik Wolfenbüttel: Spezialisten ermitteln Stand: 15.07.2021 14:22 Uhr Hacker haben das Computersystem des Städtischen Klinikums Wolfenbüttel angegriffen. Die Ermittlungen hat jetzt die für Cybercrime in der Region zuständige Staatsanwaltschaft Göttingen übernommen.

Polizeibeamte haben heute im Klinikum Wolfenbüttel Spuren gesichert, wie der NDR in Niedersachsen von der Staatsanwaltschaft Göttingen erfuhr. Es gehe darum, herauszufinden, wie die mögliche Schadsoftware auf die Klinik-Server gelangen konnte. Durch den Cyberangriff waren in der Nacht zu Mittwoch Teile des IT-Systems der Klinik lahmgelegt. Als Mitarbeitenden dies auffiel, habe das Klinikum schnell und sehr professionell reagiert - und die Internetverbindung unterbrochen, so die Staatsanwaltschaft.

Hacker fordern Bitcoin

Auf eine Zahlungsaufforderung der Hacker ging das Klinikum laut Staatsanwaltschaft nicht ein. Die Kriminellen hatten Bitcoin gefordert - welche Summe wollten weder Klinikum noch Behörden sagen. Die medizinische Versorgung der Patienten sei nicht gefährdet gewesen. Ob Daten verloren gegangen sind, ist derzeit nicht bekannt. Inzwischen laufen im Klinikum fast alle Systeme wieder. Nur die Internetverbindung fehle noch, heißt es.

Hackerangriffe häufen sich

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen nimmt nach Angaben eines Sprechers eine Häufung von Hackerangriffen wahr. Die Attacken betreffen demnach nicht nur Krankenhäuser, sondern auch Unternehmen und Kommunen. Die Staatsanwaltschaft Göttingen rät deshalb sowohl Firmen als auch jedem privaten Internetnutzer dazu, immer wieder Backups zu erstellen sowie Firewalls und Virenscanner aktuell zu halten.

Städte- und Gemeindebund fordert "sichere Onlinewelten"

Angesichts der zunehmenden Angriffe fordert der Sprecher des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes, Thorsten Bullerdiek, bessere Sicherheitsvorkehrungen im Internet. Der Bund und auch die EU müssten "dafür sorgen, dass wir wichtige Dinge, wie Bank-, Behörden- oder Gesundheitsdaten nur noch in sicher abgeschotteten Systemen bearbeiten, wo wir genau wissen, wer dort drin ist und was er dort darf". Es sei wichtig, dafür Zeit und Personal zu investieren und gleichzeitig auf manche Annehmlichkeit zu verzichten. "Sonst holt uns jegliche Vernachlässigung bei diesem Thema ein", fürchtet Bullerdiek, der auch IT-Experte des Spitzenverbandes der Städte und Gemeinden in Niedersachsen ist.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.07.2021 | 15:00 Uhr