Stand: 27.03.2023 08:06 Uhr Brückenbau in Braunschweig sorgt für Verkehrseinschränkungen

Wegen des Neubaus einer Brücke im Braunschweiger Stadtteil Melverode kommt es auf der Autobahn 36 während der Osterferien zu Einschränkungen. Ab Montag ist stadtauswärts in Richtung Bad Harzburg nur eine Spur frei. Am kommenden Sonntag ist die A36 dort für einen Tag komplett gesperrt. Auch an den Gleisen im Stadtteil Heidberg wird bis Gründonnerstag gearbeitet. Die Stadtbahnen nach Stöckheim und Heidberg enden bereits am Hauptbahnhof. Wegen der Gleisarbeiten ist im selben Zeitraum auch die Autobahn-Abfahrt Braunschweig-Heidberg auf der A36 gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 27.03.2023 | 09:30 Uhr