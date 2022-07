Stand: 05.07.2022 12:51 Uhr Brome: Streit um große Hähnchenmastanlage im Kreis Gifhorn

In Gifhorn wird weiter um den Bau der bisher größten Hähnchenmastanlage im Landkreis gestritten. Am Dienstag treffen sich Planer aus der Region. Ein Landwirt aus Brome plant, bis zu 180.000 Tiere gleichzeitig zu mästen. Die Bürgerinitiative "Bromer Land gegen Massentierhaltung" ist strikt dagegen. Sie fürchtet, dass so eine Anlage nicht betrieben werden kann, ohne routinemäßig Antibiotika einzusetzen. Das verstoße gegen EU-Recht und schade der Region, weil die Antibiotika über den Kot auf den Äckern landen würden. Auch der Gemeinderat und der Samtgemeinderat von Brome lehnen den Hähnchenmaststall ab. Über die Zulassung entscheidet der Landkreis Gifhorn. Mittlerweile gingen dort über 100 Einwände gegen das Vorhaben des Landwirtes ein, wie eine Sprecherin des Landkreises mitteilte. Ulrich Löhr vom Landvolk Braunschweiger Land hält den Protest gegen die Anlage für unbegründet. Er ist selbst Betreiber einer Hähnchenmastanlage und sagt, dass die Anwohner den Stall später kaum bemerken würden. Ob die Tiere krank werden, hänge zudem nicht von der Größe des Stalls ab, sondern wie die Anlage betrieben werde.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lebensmittelindustrie Landwirtschaft Massentierhaltung