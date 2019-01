Stand: 13.01.2019 08:29 Uhr

Brockenbahn nach erneuter Schneepanne wieder frei

Nach der erneuten Havarie im Schnee ist die Brockenbahn mittlerweile wieder frei. Der Zug habe am Samstagabend von Mitarbeitern freigeschaufelt und geborgen werden können, sagte eine Sprecherin der Harzer Schmalspurbahnen am Sonntagmorgen gegenüber NDR.de. Es sei aber noch unklar, ob bereits heute der Zugverkehr wieder aufgenommen werden könne. Am Morgen sei eine Fräse eingesetzt worden, um die Strecke vom Schnee zu befreien.

Lok entgleist bei Bergungsversuch

Die Dampflokomotive hatte sich am Samstagnachmittag kurz nach der Ausfahrt aus dem Bahnhof bereits zum zweiten Mal in dieser Woche festgefahren. Rund 250 Passagiere mussten von der Bergwacht abgeholt und nach Schierke gebracht werden. Dort wurden sie auf andere Busse und Züge verteilt. Mitarbeiter der Harzer Schmalspurbahnen versuchten unterdessen, den Zug wieder in die Spur zu bringen. Nach Informationen der "Volksstimme" aus Magdeburg (Sachsen-Anhalt) entgleiste dabei sogar die Lokomotive.

Ähnlicher Vorfall vergangenen Dienstag

In der vergangenen Woche war es bereits zu einem ähnlichen Vorfall gekommen: Eine Dampflok hatte sich am Dienstag in einer Schneewehe festgefahren. Dutzende Passagiere saßen stundenlang fest, ehe sie in einem Teil der Waggons von einer neuen Lok zurück nach Wernigerode gebracht wurden. Etwa 60 Menschen warteten auf dem Brocken bis zum Abend auf eine Rückfahrtmöglichkeit. Nach diesem Vorfall ruhte der Betrieb bis Freitagmorgen.

Brockenbahn nach drei Tagen freigeschaufelt Hallo Niedersachsen - 10.01.2019 19:30 Uhr 40 Arbeiter haben die in einer Schneewehe stecken gebliebene Brockenbahn befreit. Jetzt muss der 60-Tonnen-Koloss in Wernigerode aufgetaut und auf Schäden überprüft werden.







