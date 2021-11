Stand: 07.11.2021 15:00 Uhr Braunschweiger Weihnachtsmarkt startet mit 123 Buden

Auf dem Weihnachtsmarkt in Braunschweig werden 123 Marktleute ihre Buden aufbauen. Das hat das Stadtmarketing mitgeteilt. Normalerweise sind es bis zu 160 Stände. Wegen der Corona-Pandemie müssen größere Abstände eingehalten und Besucherströme gelenkt werden. Außerdem wird es in dieser Saison vier verschiedene Gastronomieflächen geben. Dort gilt die 3G-Regel. Wer hinein möchte, muss an einer von drei Stempelstellen nachweisen, dass er geimpft, genesen oder getestet ist.

