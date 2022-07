Braunschweig: DLR-Forscher entwickeln Rettungsdrohne Stand: 08.07.2022 12:51 Uhr Wissenschaftler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) haben eine Drohne für Rettungseinsätze entwickelt. Sie soll Einsatzkräften einen Überblick liefern, noch bevor sie am Unglücksort sind.

Die von den DLR-Forschenden entwickelte Drohne kann vollautomatisch zum Unglücksort fliegen und der Feuerwehr in Echtzeit alle wichtigen Informationen über den Einsatzort liefern. Schon bevor der Einsatzleiter an der Unglücksstelle eintrifft, kann er sich die ersten Bilder von der Unglücksstelle auf dem Tablet anschauen. Möglich wird das durch die 5G-Technologie, mit der große Datenmengen fast ohne Zeitverzug übertragen werden können.

Drohne hilft auch bei Suche nach Verletzten

Die ungefähr einen Meter lange Drohne liefert darüber hinaus auch Wärmebilder, die der Feuerwehr bei der Suche nach Verletzten helfen. Am Freitagvormittag hat das DLR die Drohne erstmals am Allersee in Wolfsburg getestet. Die Feuerwehr hatte dazu einen Unfall auf dem Wasser simuliert.

