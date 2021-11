Stand: 04.11.2021 10:10 Uhr Braunschweig: Unbekannter spendet 10.000 Euro für Tierheim

Das Tierheim der Stadt Braunschweig hat 10.000 Euro von einem unbekannten Spender erhalten. Das berichtet der NDR in Niedersachsen, Das Geld will das Heim nun nutzen, um die Zwinger im Hundehaus zu renovieren. Seit Jahren spendet ein anonymer Wohltäter oder eine unbekannte Wohltäterin in Braunschweig und Umgebung immer wieder Geldsummen für soziale Zwecke.

