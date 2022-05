Stand: 30.05.2022 14:15 Uhr Brandstiftung? Feuer in drei Baufahrzeugen in Göttingen

Innerhalb von 24 Stunden sind auf einer Großbaustelle in Göttingen in der Nähe des Autobahnzubringers zur A7 gleich zweimal Brände in Baumaschinen ausgebrochen. Insgesamt drei Baufahrzeuge wurden zerstört, der Schaden wird auf rund 180.000 Euro geschätzt. Die Polizei geht davon aus, dass die Feuer gelegt wurden. Es sei kein technischer Defekt, sagte ein Polizeisprecher dem NDR in Niedersachsen. Den Angaben zufolge hatte es zunächst in der Nacht zu Sonntag gebrannt. Dabei wurden ein Radlader und eine Walze zerstört. Sonntagabend alarmierten dann Autofahrer die Feuerwehr, nachdem sie eine Rauchsäule über der Baustelle entdeckt hatten. In diesem Fall brannte ein Bagger. Die Polizei hofft auf Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer (0551) 49 121 15 entgegengenommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 30.05.2022 | 13:30 Uhr