Brandserie in Wolfsburg: 19-Jähriger vor Gericht Stand: 12.09.2022 18:57 Uhr Im März hat eine Brandserie die Stadt Wolfsburg in Atem gehalten. In mehreren Nächten nacheinander brannte es in der Stadt. Ein 19-Jähriger muss sich dafür nun vor Gericht verantworten.

Autos standen in Flammen, auch ein Wohnmobil und ein Carport wurden zerstört - vier Nächte in Folge musste die Feuerwehr ausrücken. Der mutmaßliche Brandstifter wurde ermittelt, er kam in Untersuchungshaft. 15 Fahrzeuge soll der junge Mann angezündet haben. Der Gesamtschaden wird auf mehr als 400.000 Euro geschätzt. Am Montag hat der Prozess gegen den 19-Jährigen vor dem Landgericht Braunschweig begonnen.

Fahrzeuge mithilfe von Grill- und Kaminanzündern angesteckt

Laut Staatsanwaltschaft ging der Mann bei seinen Taten an Fahrzeugen immer gleich vor. Er habe Grill- und Kaminanzünder auf die Reifen gelegt und diese dann in Brand gesetzt. Von der Polizei hieß es, dass der 19-Jährige die Taten gestanden habe. Für den Prozess sind fünf Verhandlungstage angesetzt, am 12. Oktober soll das Urteil fallen.

