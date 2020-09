Stand: 05.09.2020 10:14 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Brandserie in Einbeck: Scheune in Flammen

Schon wieder ein Brand in Einbeck: Die Polizei Northeim vermutet, dass ein oder mehrere Brandstifter hinter der Serie stecken und hat inzwischen eine Sonderkommission eingerichtet. Am Freitagabend heulten die Sirenen um 20.56 Uhr. Diesmal brannte eine Scheune in der Ortschaft Stroit nördlich von Einbeck. Ein in der Scheune abgestellter Mähdrescher wurde beschädigt. Die Polizei sprach von einem Schaden in Höhe von 250.000 Euro. Sie ermittelt wegen Brandstiftung. 173 Feuerwehrleute sowie das Technische Hilfswerk seien im Einsatz gewesen. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht an.

Einbeck: In Stroit brennt eine Scheune ab 05.09.2020 09:00 Uhr Am Freitagabend ist die Feuerwehr Einbeck erneut zu einem Scheunenbrand gerufen worden. In den vergangenen Wochen waren mehrere Feuer ausgebrochen, bei denen Brandstiftung vermutet wird.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Angrenzende Häuser "massiv gefährdet"

Es hätte weit schlimmer kommen können. Rund um die Scheune stehen mehrere Wohnhäuser. Die Einsatzkräfte wehrten ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude ab. Einige Häuser seien "massiv gefährdet gewesen, sie konnten aber gehalten werden", sagte Einbecks stellvertretender Stadtbrandmeister Sascha Böker. Bürgermeisterin Sabine Michalek hat sich noch am Abend ein Bild von dem Brandort gemacht. "Es ist einfach gefährlich, mitten in der Ortslage und es macht mich sehr, sehr betroffen. Ich hoffe, dass wir den oder die Täter bald finden. Jeder macht sich Sorgen um sein Hab und Gut", sagte die CDU-Politikerin. "Ich sage 'Danke' an alle Kameradinnen und Kameraden und an die Familien dahinter, die das alle mittragen. Und auch an die Arbeitgeber, die die Männer und Frauen freistellen. Wir merken eine große Solidarität."

Brandserie: Ermittlungen in mehr als einem Dutzend Fällen

In den vergangenen Wochen rückten die Feuerwehren rund um Einbeck immer wieder aus, um mutmaßliche Brandstiftungen zu löschen. Anfang Juli ging eine historische Saline in Flammen auf. Allein hier liegt der Schaden bei rund 1,5 Millionen Euro. Seitdem brannten ein leer stehendes Wohnhaus, Gartenlauben, Altkleidercontainer. Eine 30 Jahre alte Frau soll für mindestens zwei Feuer verantwortlich sein. Sie ist in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Die Brandserie riss danach allerdings nicht ab. Die Polizei ermittelt inzwischen in mehr als einem Dutzend Fällen wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.09.2020 | 11:00 Uhr