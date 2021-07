Brandserie: Zwölf Nacht-Einsätze für Feuerwehr Braunschweig Stand: 28.07.2021 07:56 Uhr In der Nacht hat es in Braunschweig mehrfach gebrannt. Die Feuerwehr musste zwölf Mal ausrücken. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Feuer absichtlich gelegt wurden.

Zunächst wurde die Feuerwehr in die Innenstadt gerufen, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Dort hatten mehrere Müll- und Bauschutt-Container sowie Wertstoffsäcke gebrannt. Kurze Zeit später schlug die Polizei im Stadtteil Lehndorf selbst Alarm. Eine Fensterscheibe der Wache war eingeschlagen worden, zudem brannte ein Bücherschrank vor der Polizeistation. Auch ein Auto-Anhänger stand in Flammen, hieß es. Die Feuer konnten schnell gelöscht werden.

Feuerwehrmann bei Einsatz verletzt

Probleme bereitete dagegen der Brand eines Vereinsheims in Lehndorf. Dort mussten die Einsatzkräfte dafür sorgen, dass ein 5.000-Liter-Heizöltank nicht in Brand gerät. Bis zu 120 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren in der Nacht im Einsatz, ein Kamerad wurde verletzt. Offiziell möchte die Polizei noch nicht von absichtlich gelegten Bränden sprechen, die Umstände würden noch ermittelt, sagte ein Sprecher. Einzelne verdächtige Personen seien aber kontrolliert worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 28.07.2021 | 07:00 Uhr