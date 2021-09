Stand: 14.09.2021 07:51 Uhr Brandanschläge auf Aufnahmebehörden bei "Aktenzeichen XY"

Die mutmaßlich politisch motivierten Brandanschläge auf die Landesaufnahmebehörden in Braunschweig und Langenhagen (Region Hannover) sind am Mittwoch ab 20.15 Uhr Thema bei der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst". Die Ermittler hoffen auf Zeugenhinweise. Anfang Januar waren am Gebäude der Aufnahmebehörde in Langenhagen Brandsätze gefunden worden - laut LKA unter anderem mehrere gefüllte 20-Liter-Benzinkanister. Gezündet haben sie aber nicht. Anders in Braunschweig: Dort sind zehn Fahrzeuge und ein Anhänger angezündet worden und komplett ausgebrannt, der Schaden wird auf gut eine halbe Million Euro geschätzt. Laut Generalstaatsanwaltschaft Celle tauchte danach im Internet ein Bekennerschreiben von Linksextremisten auf. Sie ermittelt wegen Brandstiftung und verfassungsfeindlicher Sabotage.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 14.09.2021 | 06:30 Uhr