Bonpflicht: Bäcker setzen auf QR-Code statt Zettel

Sie hat in den vergangenen Wochen für reichlich Gesprächsstoff und Protest gesorgt - die Kassenbonpflicht für den Einzelhandel. In Niedersachsen setzen die ersten Bäcker nun auf elektronische Kassenzettel. In Braunschweig und der Region können Kunden die Bons nun von einem Display mit ihrem Handy abscannen. Rund 1.500 Bonrollen pro Monat spart die Löwenbäckerei Schaper mit den elektronischen Kassenzetteln ein, schätzt Sprecherin Sabine Rump. Und das funktioniert so: Die Kassensysteme in den 30 Filialen erstellen nach Bezahlvorgang automatisch einen QR-Code, den die Kunden mit ihrem Smartphone scannen können - aber nicht müssen. Denn: Sobald der Code erstellt ist, gilt der Bon als ausgegeben.

Keine App notwendig

Persönliche Daten werden laut Rump nicht erhoben, und auch eine spezielle App sei für die E-Bons nicht nötig. Wer kein Telefon mit Kamera besitzt, dem wird der Kassenzettel weiterhin einfach ausgedruckt. Auch eine Bäckerei aus dem Landkreis Gifhorn hat ihre Filialen auf die elektronische Bonvergabe umgerüstet. Eine große Supermarktkette testet das Verfahren, um der Masse an Kassenzetteln Herr zu werden. Jan Loleit vom Bäckerinnungsverband Niedersachsen/Bremen kritisiert, dass die Bonpflicht für die Bäckereien - auch mit den elektronischen Kassenzetteln - kostspielig sei. Nur sehr moderne und meist teure Kassen könnten die E-Bons bereitstellen.

Seit dem 1. Januar gilt bundesweit die Bonpflicht, seitdem müssen auch für kleine Beträge Kassenbons ausgedruckt werden. Mit dem Gesetz will die Bundesregierung Steuerbetrug durch manipulierte Kassen eindämmen.

