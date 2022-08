Bombenentschärfung in Göttingen: Wer übernimmt die Kosten? Stand: 03.08.2022 09:14 Uhr Sprengstoffexperten haben am vergangenen Wochenende in Göttingen fünf Weltkriegs-Blindgänger entschärft. Der wochenlang vorbereitete Einsatz kostet Hundertausende Euro. Offen ist: Wer zahlt?

Göttingens Erster Stadtrat Christian Schmetz (CDU) präferiert eine komplette Kostenübernahme durch das Land Niedersachsen. Ob eine Kampfmittelräumung stattfinden kann, dürfe nicht von der Finanzkraft einer Kommune abhängen, sagte Schmetz dem NDR in Niedersachsen. Es könne nicht angehen, dass wegen der Bombenräumungen Mittel im Haushalt für andere Dinge fehlten. Wie viel der gesamte Einsatz kostet, steht noch nicht fest.

VIDEO: Erfolgreiche Bombenräumung in Göttingen (31.07.2022) (2 Min)

Land Niedersachsen sieht sich nicht in der Pflicht

Das Land sieht das anders und erteilt der Idee aus Göttingen eine Absage. Man zahle schon für die Bergung und Entschärfung der Weltkriegsbomben, obwohl das Land dazu gesetzlich nicht verpflichtet sei, sagt Mareike Fieker vom niedersächsischen Innenministerium dem NDR in Niedersachsen. Vor- und Nebenarbeiten, wie zum Beispiel das Untersuchen von Verdachtspunkten müsse von demjenigen bezahlt werden, der die Aufträge vergibt - in diesem Fall die Stadt Göttingen, so Fieker.

Weitere Informationen Blindgänger-Sprengungen: Alles glatt gelaufen in Göttingen Nach Angaben der Stadt sind weder Menschen noch Gebäude zu Schaden gekommen. Am Sonnabend wurden fünf Bomben gesprengt. (31.07.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 03.08.2022 | 06:30 Uhr