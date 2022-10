Stand: 21.10.2022 12:28 Uhr Bewaffneter Überfall auf Wettbüro in Braunschweig

Vier bewaffnete Unbekannte haben ein Wettbüro in Braunschweig überfallen und einen niedrigen vierstelligen Betrag erbeutet. Die mit Sturmhauben maskierten und dunkel gekleideten Männer oder Jugendlichen hätten einen 21 Jahre alten Angestellten mit einer Schusswaffe und Schlagstöcken bedroht, teilte die Polizei am Freitag mit. Neben dem Bargeld nahmen die Täter auch ein Mobiltelefon mit. Anschließend flohen sie. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Überfall in der Kreuzstraße am Donnerstag gegen 22.45 Uhr beobachtet haben. Die Beamten ermitteln wegen schweren Raubes.

