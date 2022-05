Stand: 22.05.2022 11:16 Uhr Betrunkener läuft mit Machete durch Wolfenbüttel

Polizisten haben in Wolfenbüttel am frühen Sonntagmorgen einen 34-Jährigen aufgegriffen, der mit einer Machete auf der Straße unterwegs war. Laut Polizei war der Mann stark alkoholisiert. Er soll zudem bereits am Freitagnachmittag eine Person mit einer Machete bedroht und eine andere mit einem Teleskopschlagstock verletzt haben. Die Beamten stellten bei dem 34-Jährigen neben der Machete noch zwei weitere Messer sicher. Der Mann selbst wurde laut Polizei in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz.

