Bestseller von VW: Wird der Golf 8 das Auslaufmodell? Stand: 10.08.2022 16:14 Uhr Mit Aussagen zur Zukunft des Golfs hat der neue VW-Markenchef Thomas Schäfer für Spekulationen gesorgt. Droht einem der berühmtesten Modelle des Konzerns das Aus?

Aus der Wolfsburger Zentrale des Automobilkonzerns kommt eine - auf den ersten Blick - eindeutige Antwort: So lange es Autos mit Verbrennermotor gibt, wird auch der Golf noch gebaut werden. Allerdings: Nach Informationen des NDR in Niedersachsen ist ungewiss, ob es nach dem jetzigen Golf 8 eine neue Generation, also einen Golf 9, geben wird. Stattdessen könne es sein, dass das jetzige Modell nur noch einmal überarbeitet wird, also ein sogenanntes Facelift erhält.

Strenge Abgasnormen lassen Preis steigen

Hauptgrund gegen ein neues Modell sind nach NDR Informationen die Kosten. Weil in der EU künftig deutlich strengere Abgasnormen gelten, müsste VW bei einer Weiterentwicklung entsprechend nachjustieren. Laut Markenchef Thomas Schäfer würden das pro Auto Mehrkosten von bis 5.000 Euro bedeuten. Der Golf würde damit im Vergleich zu vielen Elektroautos unattraktiver für die Kunden werden.

Schon Unklarheiten zur Vorstellung des Golf 8

Bereits zum Start des Golf 8 im Herbst 2019 hatte sich Volkswagen nicht festgelegt, ob es einen Golf 9 geben werde. Damals hieß es: "Jetzt bringen wir erst einmal den Golf 8 auf den Markt. Bis 2050 soll die gesamte Flotte CO2-neutral unterwegs sein. Berücksichtigt man den normalen Lebenszyklus eines Autos, wird das Unternehmen voraussichtlich bis Anfang der 2040er-Jahre weiterhin Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren verkaufen." Mittlerweile ist diese Prognose überholt: Das Europa-Parlament will, dass ab 2035 innerhalb der EU keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden dürfen.

"Arbeiten an einer Aufwertung des aktuellen Golf"

Ralf Brandstätter, Vorgänger von Thomas Schäfer als VW-Markenchef, hatte in einigen Interviews den Eindruck erweckt, es werde auf jeden Fall einen Golf 9 geben. Bei seinem Nachfolger klang das zuletzt deutlich vager. Der "Welt am Sonntag" sagte Schäfer kürzlich: "Wir arbeiten gerade an einer Aufwertung des aktuellen Golf, mit neuen Materialien und einer noch besseren Software. Dann werden wir uns genau ansehen, wie sich das Verbrennergeschäft in der zweiten Hälfte der Dekade entwickelt. Fakt ist: der Golf ist für Volkswagen ein sehr wichtiges Auto."

