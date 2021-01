Bahnhersteller Alstom und Bombadier vor Mega-Fusion Stand: 29.01.2021 12:04 Uhr Die beiden Bahntechnik-Hersteller Alstom und Bombardier wollen heute ihre geplante Fusion abschließen. In Salzgitter betreibt das französische Unternehmen sein größtes Werk überhaupt.

Der Zusammenschluss der beiden Firmen ist bereits seit einiger Zeit beschlossene Sache. Laut Medien entsteht durch die Fusion der globale Branchenvize - hinter dem chinesischen Giganten CRRC. Beschäftigt werden nach Angaben der Unternehmen zusammen rund 74.000 Menschen. Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) hatte zuletzt gesagt, in der Verschmelzung der beiden Unternehmen lägen große wirtschaftliche Chancen, von denen Salzgitter als größter Alstom-Standort profitieren könne.

Grünes Licht aus Brüssel

Die EU-Wettbewerbshüter hatten im vergangenen Juli bereits grünes Licht für die Fusion der beiden Firmen gegeben. Allein in Deutschland beschäftigen die beiden Hersteller zusammen rund 9.000 Menschen. Bombardier hat seine Werke vor allem in den ostdeutschen Bundesländern. Einen kleineren Standort haben die Kanadier aber auch in Braunschweig.

Auftragsbestand von mehr als 75 Milliarden Euro

Wie Alstom wiederholt betont hat, wird das neue Unternehmen einen gemeinsamen Auftragsbestand von mehr als 75 Milliarden Euro haben. "Wir brauchen unsere gemeinsame Belegschaft, um diesen abzuarbeiten", betonte Bombardier. Vor rund zwei Jahren war eine zunächst geplante Fusion zwischen Alstom und der Zugsparte von Siemens am Widerstand der EU-Wettbewerbshüter gescheitert.

IG Metall fordert von Alstom Transparenz

Unterdessen stellt die Gewerkschaft IG Metall hohe Erwartungen an den bevorstehenden Zusammenschluss von Alstom und Bombardier, anlässlich des endgültigen Vollzugs der Übernahme der Bahnsparte von Bombardier durch Alstom. "Über den zukünftigen gemeinsamen Weg des europäischen Schienenfahrzeugbauers muss die Konzernleitung jetzt schnell und umfassend Transparenz herstellen", erklärt Thomas Müller von der IG Metall Niedersachsen und Sachsen-Anhalt.

"Unternehmen soll für zukunftssichere Arbeitsplätze sorgen"

"Die Belegschaften haben unter schwierigsten Pandemiebedingungen die Produktion aufrecht erhalten und ihren Teil für einen reibungslosen Ablauf des Zusammenschlusses beigetragen. Jetzt steht für die Beschäftigten die Erwartung an, dass Alstom auch nach der Übernahme für zukunftssichere Arbeitsplätze und Standorte sorgt", sagte die Marion Koslowski-Kuzu von der IG Metall Salzgitter.

Weitere Informationen Niedersachsen testet autonom fahrende Züge Auf Niedersachsens Schienen beginnt die Zukunft: Ab 2021 werden autonom fahrende Regionalzüge getestet. Später sollen sie zwischen Wolfsburg und Braunschweig verkehren. (27.05.2020) mehr Alstom: Millionenauftrag aus Hessen Großauftrag für den Zug-Hersteller Alstom aus Salzgitter: Das Unternehmen soll 30 Regionalzüge für das Land Hessen bauen. Der Auftrag hat ein Volumen von rund 130 Millionen Euro. (31.03.2020) mehr Zughersteller-Übernahme: IG Metall will Klarheit Die sich anbahnende Übernahme von Bombardier durch Zughersteller Alstom sorgt für Unruhe an den Standorten in Braunschweig und Salzgitter. Die IG Metall fordert mehr Aufklärung. (19.02.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 29.01.2021 | 14:00 Uhr