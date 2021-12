Bad Gandersheim: Landesgartenschau wird auf 2023 verschoben

Stand: 21.12.2021 12:31 Uhr

Die Vorbereitungen für die Landesgartenschau in Bad Gandersheim stocken - es fehlt an Material und Personal. Am Montagabend hat der Stadtrat deshalb einer Verlegung der Veranstaltung auf 2023 zugestimmt.