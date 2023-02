Baby in Plastiktüte ausgesetzt: Polizei fahndet mit Fotos Stand: 03.02.2023 14:42 Uhr Eine 60 Jahre alte Frau hat am Sonntagabend ein ausgesetztes Baby in einer Einkaufstasche vor einem Mehrfamilienhaus in Braunschweig entdeckt. Die Polizei sucht die Eltern des Jungen.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sei das Neugeborene in Decken und ein Laken eingewickelt gewesen. Bei dem Baby lag ein handgeschriebener Zettel mit der Bitte, das Kind in einer Babyklappe abzugeben. Die 60-Jährige habe den Jungen zu sich in ihre Wohnung mitgenommen und dort den Rettungsdienst alarmiert. Das Baby kam in ein Krankenhaus und ist der Polizei zufolge wohlauf.

Braunschweig: Ermittler veröffentlichen Bilder von Tüte

Die Fahnder gehen davon aus, dass eine unbekannte Person den Säugling am Sonntag in der Zeit zwischen 16 Uhr und 18.30 Uhr vor dem Gebäude abgelegt hat. Eine Richterin hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig Bilder von der Tasche, den Decken und dem Laken zur Veröffentlichung freigegeben. Die Ermittler bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0531) 4 76 25 16 zu melden.

