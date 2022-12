Stand: 20.12.2022 12:28 Uhr Automaten-Sprenger: Sparkasse Peine will Sicherheit erhöhen

Die Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine will ihre Geldautomaten besser vor Sprengangriffen schützen. Es wurde in verschiedene Sicherheitsmaßnahmen investiert, sagte eine Sprecherin der Sparkasse. Dazu gehörten unter anderem Geldfärbe- und Nebelsysteme. Ziel sei es, die Automaten für Täter unattraktiver zu machen. Auch die Öffnungszeiten der Geldautomaten sollen weiter eingeschränkt werden. So werden die SB-Bereiche der Sparkassen-Filialen ab Januar zwischen 23 Uhr und 6 Uhr nicht mehr zugänglich sein. Hintergrund sind zwei Sprengungen von Sparkassen-Automaten in der Gemeinde Edemissen Mitte des Jahres. Die Explosionen hatten hohe Schäden in den Filialen angerichtet.

