Auszeichnung: Rotbuche ist Baum des Jahres 2022 Stand: 28.10.2021 14:28 Uhr Die Rotbuche ist Baum des Jahres 2022. Das hat die Silvius-Wodarz-Stiftung in Bremke bei Göttingen mitgeteilt. Erstmals erhält ein Baum diesen Titel damit zum zweiten Mal.

Die Stiftung hatte die Rotbuche bereits 1990 zum Baum des Jahres gekürt. Mit der erneuten Wahl der in Europa dominierenden Buchenart soll auch auf den Klimawandel aufmerksam gemacht werden. Eigentlich habe der Baum optimale Wachstumsbedingungen in Deutschland, sagte Stefan Meier, Präsident der Stiftung.

"Zustand der Altbuchen ist kritisch"

Wetterextreme wie die Trockenheit in den vergangenen Jahren hätten aber auch diesen Beständen geschadet. "Der Zustand der Altbuchen ist kritisch", sagte Meier. Besser sehe es bei den jüngeren Bäumen aus. Laut der Stiftung zeigen erste Untersuchungen an Jungbuchen, dass diese sich möglicherweise an das veränderte Klima anpassen können.

Stechpalme und Robinie waren Vorgänger

Die Auszeichnung wird seit 1989 vergeben. Die Stiftung will damit über Eigenheiten verschiedener Bäume aufklären und auf bedrohte Bäume hinweisen. Baum des Jahres 2021 ist die Stechpalme, 2020 wurde die Robinie ausgezeichnet.

