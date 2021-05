Stand: 21.05.2021 10:39 Uhr Aufforstung: Forstämter pflanzen 1,6 Millionen Bäume im Harz

Die Niedersächsischen Landesforsten forcieren ihr Programm zum Umbau der Wälder. Im Harz wurden in der abgeschlossenen Pflanzsaison von Oktober bis Mitte Mai 1.670.014 neue Bäume gesetzt, wie die Forsten am Freitag in Clausthal-Zellerfeld mitteilten. Um die Wälder widerstandsfähiger gegen den Klimawandel zu machen, pflanzten die Mitarbeiter der vier Forstämter im niedersächsischen Harz vor allem zahlreiche neue Baum- und Straucharten. Dazu zählten etwa Berg-, Spitz- und Feldahorn, Bergulme, Wildkirsche oder Roteiche. Anstelle der über Jahrzehnte vorherrschenden Fichten wurden die Nadelbaumarten Lärche, Douglasie und Weißtanne gepflanzt oder erstmalig auch großflächig gesät.

