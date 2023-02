Atom-Zwischenlager Würgassen: Neues Gutachten wird vorgestellt Stand: 07.02.2023 07:27 Uhr Die Initiative "Atomfreies Dreiländereck" stellt heute ein neues Gutachten zum geplanten Atommüll-Logistikzentrum in Würgassen an der Oberweser vor. Schon länger gibt es großen Widerstand gegen das Projekt.

Eine Beratungsfirma für Verkehrs- und Umweltmanagement hat im Auftrag der Initiative die Verkehrsanbindung des geplanten Logistikzentrums in Würgassen (Nordrhein-Westfalen) an Straße und Schiene untersucht. Die Bürgerinitiative kritisiert bereits seit Längerem die schlechte Anbindung und bemängelt, dass der Hochwasserschutz nur mit Mühe herzustellen sei. Würgassen liegt im Grenzgebiet von Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Hessen nur etwas mehr als einen Kilometer von dem Ort Lauenförde im Landkreis Holzminden entfernt.

VIDEO: Gutachten: Atommülllager in Würgassen nicht notwendig (03.07.2022) (2 Min)

Endlager Konrad: Länder-Gutachten hält Würgassen für unnötig

Nach Ansicht der Kritiker ist die Oberweser-Region ungeeignet für die Lagerung und den Transport von Atommüll. Die Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) will über Würgassen Atommüll aus ganz Deutschland in das geplante Endlager Schacht Konrad bei Salzgitter transportieren. Gutachter im Auftrag Niedersachsens und Nordrhein-Westfalen waren bereits im Sommer 2022 zu dem Schluss gekommen, dass ein Logistikzentrum bei Würgassen dafür nicht notwendig sei. Die niedersächsische Landesregierung hatte sich in ihrem Koalitionsvertrag gegen die Pläne ausgesprochen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Atomkraft Energie