Angriff auf Grünen-Landtagsabgeordnete - Staatsschutz ermittelt Stand: 25.05.2024 19:55 Uhr Die Abgeordnete des Niedersächsischen Landtags, Marie Kollenrott (Grüne), ist nach Angaben der Polizei am Samstagmittag attackiert worden. Während einer Wahlkampfveranstaltung in der Göttinger Innenstadt habe ein Mann sie geschlagen.

Die Politikerin erlitt bei dem Übergriff leichte Verletzungen an den Armen, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte. Der Vorfall ereignete sich in der belebten Göttinger Fußgängerzone. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Angreifer kurz danach in der Nähe des Tatorts ergreifen. Nach ersten Maßnahmen und einer Identitätsfeststellung sei der 66-jährige Tatverdächtige vor Ort entlassen worden, teilte die Polizei mit. Der Staatsschutz ermittelt nun unter anderem wegen Körperverletzung gegen den Mann.

Mehrfach gegen den Oberkörper geschlagen

Der Tatverdächtige soll sich laut Polizei abfällig über die Grünen geäußert haben. Nach einer kurzen politischen Diskussion mit Kollenrott sei der Verdächtige auf die Politikerin zugegangen und habe ihr mehrfach gegen den Oberkörper geschlagen. Der Mann sei danach weggegangen. Die Landtagsabgeordnete und ein Zeuge hätten daraufhin die Verfolgung aufgenommen und die Polizei alarmiert. Zuletzt zeigte sich Niedersachsens Ministerpräsidentin Daniela Behrens (SPD) besorgt über dieAngriffe auf Politiker in Niedersachsen.