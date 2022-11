Stand: 04.11.2022 13:20 Uhr Amazon: Logistikzentrum in Helmstedt offiziell eröffnet

Der Versandhändler Amazon hat sein Netz in Niedersachsen mit einem neuen Logistikzentrum in Helmstedt ausgebaut. Am Freitag eröffnete der US-Konzern den Standort offiziell, in Betrieb ist er seit Mitte August. Nach Unternehmensangaben belaufen sich die bisherigen Investitionen auf eine dreistellige Millionensumme. Es ist das dritte große Logistikzentrum im Land nach Winsen an der Luhe südlich von Hamburg und Achim bei Bremen. Bundesweit gibt es 20 Standorte dieser Art, daneben mehrere Verteil- und Sortierzentren. Der Onlinehändler teilte mit, dass in Helmstedt derzeit rund 1.500 Beschäftigte arbeiten. Die örtliche Belegschaft solle weiter vergrößert werden, etwa in den Bereichen Technik, IT und Versand. Zudem wolle man weitere Auszubildende einstellen. Im laufenden vierten Quartal sollen mehr als 500 Saisonkräfte für das Weihnachtsgeschäft hinzukommen.

Weitere Informationen Amazon: Logistikzentrum in Helmstedt ab 2022 Der Versandhändler will bis Mitte 2022 deutschlandweit acht neue Logistikzentren eröffnen - eines davon in Helmstedt. (06.09.2021) mehr

Schlagwörter zu diesem Artikel Konjunktur Globalisierung Arbeitsmarkt