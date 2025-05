Stand: 15.05.2025 17:41 Uhr Schönste Häuser gekürt: Fachwerkstädte treffen sich in Duderstadt

In Duderstadt (Landkreis Göttingen) hat am Donnerstag die Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte ihr 50-Jähriges Bestehen gefeiert. "Fachwerk ist schön, aber es ist auch gesund, es ist nachhaltig und es bindet CO2", sagte der Vorsitzende Hans Brenner bei dem Treffen. Der 1975 gegründeten Arbeitsgemeinschaft gehören mittlerweile mehr als 150 Fachwerkstädte in verschiedenen Bundesländern an. Beim im Duderstadt verliehenenen Deutschen Fachwerkpreis erreichte ein dortiges Privathaus den 3. Platz. Der 2. Platz bei den öffentlichen Fachwerkgebäuden ging an das Gemeindehaus am Stiftsplatz in Einbeck (Landkreis Northeim). Die diesjährigen Sieger waren ein Privathaus im sächsischen Ebersbach-Neugersdorf sowie der Schwebdauer Hof, ein öffentliches Gebäude im thüringischen Treffurt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 15.05.2025 | 15:00 Uhr