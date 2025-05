Stand: 15.05.2025 11:42 Uhr Urteil: Eiscafé-Betreiber aus Gifhorn hat Steuern hinterzogen

Das Amtsgericht Hildesheim hat einen Eiscafé-Betreiber aus Gifhorn wegen Steuerhinterziehung verurteilt, wie eine Gerichtssprecherin bestätigte. Der 60-Jährige erhielt zwei Jahre Haft, ausgesetzt zur Bewährung, außerdem muss er 18.000 Euro Strafe zahlen. Insgesamt ging es um 400.000 Euro, die dem Fiskus entgangen waren. Der Sprecherin zufolge hat der Mann in Steuererklärungen vorsätzlich falsche Angaben gemacht, unter anderem bei der Einkommens-, Gewerbe- und Umsatzsteuer. In der Summe ging es um 64 einzelne Delikte. Den Angaben zufolge hat der 60-Jährige Teile der 400.000 Euro inzwischen an das Gifhorner Finanzamt zurückgezahlt, aber noch nicht alles.

