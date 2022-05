Stand: 20.05.2022 13:29 Uhr Alkoholsünder dank aufmerksamer Zeugen ertappt

Die Polizei hat in Gifhorn einen stark betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Zeugen hatten zuvor den 59-Jährigen im Wolfsburger Ortsteil Vorsfelde beobachtet, als er in der Mittagszeit viel zu schnell mit einem Kleinlaster durch eine Ladezone fuhr. Beim anschließenden Beladen habe er sehr geschwankt, und es sei auch Alkoholgeruch wahrzunehmen gewesen. Als die Polizei eintraf, war der Mann mit seinem Fahrzeug schon weg, die Zeugen konnten aber das Kennzeichen und eine genaue Personenbeschreibung liefern. Außerdem konnte ermittelt werden, dass er auf dem Weg zu einer Baustelle in Gifhorn war, wo er dann auch angetroffen wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,43 Promille. Auf den Mann kommt nun ein Verfahren zu.

