Ärzte in Braunschweig helfen schwer verletzter Ukrainerin Stand: 26.04.2022 08:00 Uhr Bei einem Angriff russischer Soldaten wird Natalia Tkachuk aus der Ukraine schwer verletzt. Die 57-Jährige schafft es bis nach Niedersachsen - und überlebt. Dank verschiedenster Menschen.

Als Natalia Tkachuk Anfang März von einem Projektil getroffen wird, sitzt sie mit zwei weiteren Frauen in einem Auto. Das Fahrzeug wird an einem russischen Kontrollpunkt gestoppt, die Soldaten befehlen den Frauen, umzudrehen. Sie tun, was die Militärs sagen. Doch plötzlich wird das Auto beschossen, erzählt Natalia. Ein Projektil durchdringt den Beifahrersitz, trifft Natalia in den Rücken und verletzt sie schwer. Sie verliert viel Blut. Sechs junge Männer versuchen, sie in ein Krankenhaus zu bringen, tragen die Verletzte sogar auf einem Teppich liegend durch einen eiskalten Fluss, weil die Brücke zerstört ist. In einer Klinik in Tschernihiv wird die 57-Jährige schließlich operiert - unter einfachsten Bedingungen.

Per Rollstuhl über die Grenze nach Polen

Die Ärzte entfernen ihr die Milz und eine Niere. Das Projektil aber müssen sie in Natalias Brustraum lassen. Als Tschernihiv immer stärker bombardiert wird, entschließt sich die 57-Jährige zur Flucht. Sie schafft es per Bus nach Kiew und mit der Hilfe von Bekannten weiter bis nach Lemberg. An der polnisch-ukrainischen Grenze wartet schließlich ihr Lebenspartner Gottfried Schulz aus Wolfenbüttel auf sie. Im Rollstuhl wird Natalia über die Grenze geschoben und so schnell wie möglich ins Krankenhaus gebracht.

Ärzte in Braunschweig entfernen die Kugel

Ärzte im Klinikum Braunschweig entfernen endlich das Projektil - und loben die Arbeit der ukrainischen Kolleginnen und Kollegen, die Natalia operiert hatten, obwohl es kein Licht und keine geregelte Stromversorgung mehr gab. "Dafür haben die einen sehr guten Job gemacht", sagt der Braunschweiger Chefarzt der Chirurgie, Guido Schuhmacher, anerkennend. Natalia erholt sich mittlerweile in Wolfenbüttel von ihrer Verletzung. Das Krankenhaus hat sie bereits Mitte April verlassen. Sie hofft, dass sie irgendwann in die Ukraine zurückkehren kann. Auch, weil sie ihren Sohn und ihre Mutter dort zurücklassen musste.

