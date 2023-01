A7 bei Göttingen: Weiterer Abschnitt nach Sperrung freigegeben Stand: 13.01.2023 06:33 Uhr Die Arbeiten auf der mit Kokosfett verschmutzen A7 bei Göttingen kommen weiter voran. Am frühen Freitagmorgen wurde ein zweiter Abschnitt zwischen dem Dreieck Drammetal und Hedemünden freigegeben.

Auch die Verbindung der A38 im Bereich Drammetal auf die A7 in Richtung Kassel ist damit wieder hergestellt, Ausweichstrecken im Bereich Hann. Münden werden so entlastet. Heute soll zudem der Streckenabschnitt zwischen Göttingen-Nord und Drammetal wieder befahrbar sein. Auch zwischen Northeim-Nord und Nörten-Hardenberg könnte die Sperrung bald aufgehoben werden, teilte die Autobahn GmbH mit. Die Betreiber hoffen, dass der letzte Bereich zwischen Nörten-Hardenberg und Göttingen-Nord bis spätestens Sonntag gereinigt werden kann. Dieser Abschnitt sei besonders verunreinigt, sagte Sebastian Post von der Autobahn GmbH. Für die Reinigung der insgesamt rund 60 Kilometer langen Strecke sind weiter bis zu 21 Saug-Kehrwagen im Einsatz, die mit hohem Wasserdruck die A7 reinigen.

Wann werden voraussichtlich welche Abschnitte der A7 freigegeben?

Freitag: Abschnitte Göttingen-Nord bis Dreieck Drammetal und Northeim-Nord bis Nörten-Hardenberg, zunächst teilweise einspurig

Bis Sonntag: Letzter Abschnitt zwischen Nörten-Hardenberg und Göttingen-Nord

A7: Geschwindigkeitsbegrenzung auf gereinigter Fahrbahn

Auf allen freigegebenen Streckenabschnitten gilt vorerst Tempo 80. "Wie lange das so sein wird, können wir im Moment noch nicht sagen", sagte der Direktor der Niederlassung Nordwest der Autobahn GmbH, Cord Lüesse. Eine derartige Verunreinigung auf einer so langen Strecke habe er noch nie zuvor erlebt. Den entstandenen Schaden schätzte er auf einen Betrag "im oberen sechsstelligen Bereich".

Polizei darf Mautdaten nicht verwenden

Die Polizei sucht derweil weiter nach dem Verursacher der Verunreinigung. Mautdaten darf sie für ihre Ermittlungen nicht benutzen. "Das Bundesfernstraßenmautgesetz regelt eindeutig, dass eine Übermittlung, Verwendung oder Beschlagnahme der Daten nach anderen Rechtsvorschriften unzulässig ist", sagte der Göttinger Oberstaatsanwalt Andreas Buick dem NDR in Niedersachsen. Zeugen hatten einen weißen Tanklaster mit einem gelben Aufdruck auf der Seite gesehen, der das Kokosfett verloren haben könnte. Es habe auch Hinweise auf weitere Fahrzeuge gegeben, so die Polizei. Die Ermittler suchen weiterhin Zeugen. Die Wache ist unter der Telefonnummer (0551) 491 - 6515 zu erreichen.

Lies: "Immense Schäden für die Volkswirtschaft"

Die A7 ist seit Sonntagabend ab Northeim-Nord in Richtung Süden gesperrt. Durch die Sperrung sei ein Schaden in Millionenhöhe entstanden, sagte Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) dem NDR in Niedersachsen. Die Schäden für die Volkswirtschaft seien immens. "Der Verursacher muss mindestens für den Schaden aufkommen, der durch alle Maßnahmen entstanden ist", forderte Lies.

