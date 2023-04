Stand: 26.04.2023 16:23 Uhr A7 bei Göttingen: Neue Großbaustelle von Mai bis Juli

Auf der Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Göttingen und Hedemünden gibt es im Sommer eine neue Großbaustelle. Die Autobahngesellschaft des Bundes will zwischen Mai und Juli in Richtung Kassel auf einer Länge von acht Kilometern den Asphalt erneuern. Der Verkehr soll dann über die Gegenfahrbahn geführt werden. Die Vorbereitungen sollen bereits Ende April beginnen und sorgen ebenfalls für Behinderungen: Von Ende April bis Ende Mai werde laut Autobahngesellschaft die Verkehrsführung geändert. In der Zeit ist das Autobahndreieck Drammetal gesperrt. Der Verkehr von der A38 in Richtung Kassel wird über die A7 in Richtung Hannover bis zur Anschlussstelle Göttingen umgeleitet. Verkehrsteilnehmer von der A7 in Richtung Halle werden bis zur Anschlussstelle Hann. Münden-Hedemünden geleitet. Dort sollen sie abfahren und in Richtung Hannover wieder auf die A7 zum Autobahndreieck Drammetal fahren. Ein konkretes Datum für die Sperrungen stehe noch nicht fest, werde aber laut der Autobahngesellschaft noch rechtzeitig angekündigt.

