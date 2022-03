Stand: 25.03.2022 18:29 Uhr A7: Vollsperrung bei Drammetal aufgehoben

Auf der Autobahn 7 ist es am Freitag zwischen Hildesheim und dem Landkreis Göttingen zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Am Morgen verunfallten drei Lastkraftwagen vor der Anschlussstelle Northeim-Nord in Fahrtrichtung Süden. Die Autobahn war für Bergungs- und Aufräumarbeiten mehrere Stunden gesperrt. Am Nachmittag bannte in der entgegengesetzten Richtung zwischen dem Dreieck Drammetal und der Anschlussstelle Hedemünden (Landkreis Göttingen) ein Fahrzeug. Die Polizei hatte die Fahrbahn nach einer Vollsperrung gegen 17.30 Uhr wieder freigegeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 25.03.2022 | 15:00 Uhr