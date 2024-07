A2: Ab heute Abend erneute Sperrung bei Braunschweig Stand: 19.07.2024 06:31 Uhr Im Raum Braunschweig wird die Fahrbahn der A2 saniert. Die Autobahn muss dafür auch an diesem Wochenende in Fahrtrichtung Berlin gesperrt werden. Zuletzt kam es bei den Arbeiten wetterbedingt zu Verzögerungen.

Ab heute Abend 20 Uhr ist die A2 zwischen Braunschweig-Flughafen und Braunschweig-Ost zum dritten und voraussichtlich letzten Mal gesperrt. Bis Montagfrüh um 5 Uhr sollen die Arbeiten laut Planung abgeschlossen und die Strecke wieder frei sein. Bei der letzten Sperrung Ende Juni hatten die Bauarbeiten deutlich länger gedauert als geplant.

Umleitung führt über die A39

Während der Sperrungen wird Autofahrenden empfohlen, weiträumig auszuweichen: Der Verkehr auf der A2 in Fahrtrichtung Berlin wird den Angaben zufolge ab dem Kreuz Braunschweig-Nord auf die A391 bis zum Dreieck Braunschweig-Südwest und dort auf die A39 bis zum Kreuz Wolfsburg/Königslutter geleitet. Von dort geht es zurück auf die A2 Richtung Berlin.

Autofahrer sollen Stelle umfahren - am besten weiträumig

Der Autobahn GmbH zufolge weisen Hinweistafeln während der Sperrungen bereits am Kreuz Hannover-Ost auf die Beeinträchtigungen hin. Den Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern werde empfohlen, von dort auf der A7 in Richtung Kassel bis zum Dreieck Salzgitter zu fahren. Auf der A39 in Richtung Wolfsburg gehe es weiter bis zum Kreuz Wolfsburg/Königslutter. "Diese große Umfahrung dient der Entlastung der A391 und des Braunschweiger Stadtverkehrs", heißt es.

Sperrungen der A2 verzögerten sich

Für die komplette Sanierung des Bereichs auf einer Strecke von sechs Kilometern waren an drei Wochenenden Sperrungen geplant. Die Baumaßnahme Ende Juni war der zweite Einsatz. Mitte Juni war der A2-Bereich bei Braunschweig zum ersten Mal für die Sanierung übers Wochenende gesperrt worden. Auch die ebenfalls auf 57 Stunden angesetzte Maßnahme in Fahrtrichtung Berlin dauerte etwas länger als geplant. Der betroffene Bereich war am Montagmorgen erst nach 9 Uhr wieder frei - mehr als vier Stunden später als vorgesehen. In der Folge war es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen gekommen.

