Stand: 11.07.2022 07:35 Uhr 39-Jähriger bei Dachstuhlbrand in Wolfenbüttel verletzt

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wolfenbüttel ist ein 39-Jähriger leicht verletzt worden. Laut Polizei kam der Mann ins Krankenhaus, weil er Rauchgas eingeatmet hatte. Der Dachstuhlbrand hatte am Sonntag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Rund 100 Kräfte waren im Einsatz. Das Wohnhaus ist unbewohnbar. Brandursache und Schadenshöhe sind unklar.

