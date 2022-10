Stand: 23.10.2022 11:24 Uhr 38-Jährige prallt mit Auto gegen Baum und stirbt

Im Landkreis Gifhorn ist eine 38-Jährige auf der L291 mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Bei Tiddische kam sie gegen 22 Uhr am Sonnabend mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Auto prallte demnach mit der Fahrerseite gegen den Baum. Die Frau sei am Unfallort wiederbelebt worden. Sie erlag ihren Verletzungen jedoch später im Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten an, hieß es.

Im Landkreis Osnabrück prallte ein 74-Jähriger am Sonnabend bei Alfhausen auf der B68 mit seinem Auto gegen einen Baum. Die Ursache sei ein medizinischer Notfall gewesen, hieß es von der Polizei. Der Mann starb.

