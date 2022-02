Stand: 03.02.2022 11:16 Uhr 25-Jähriger bei Brand in Warberg lebensgefährlich verletzt

Beim Brand eines Wohnhauses in Warberg (Landkreis Helmstedt) ist in der Nacht zu Donnerstag ein 25-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war um kurz nach ein Uhr ein Feuer in dem Haus ausgebrochen. Die Eltern des 25-Jährigen konnten sich den Angaben zufolge selbst in Sicherheit bringen; der junge Mann wurde von der Feuerwehr aus dem Obergeschoss des Hauses gerettet. Er wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Leichtverletzten kamen ebenso in ein Krankenhaus, hieß es. Das Haus ist laut Polizei derzeit unbewohnbar. Der Schaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Insgesamt waren mehr als 70 Einsatzkräfte vor Ort. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Ermittler wollen den Brandort nun genauer untersuchen. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter Telefon (05361) 46460 entgegen.

