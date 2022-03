Stand: 25.03.2022 10:12 Uhr 21 Kleingartenparzellen in Braunschweig aufgebrochen

In Braunschweig haben unbekannte Täter 21 Kleingartenparzellen am Gänsenager aufgebrochen. Nach Angaben der Polizei waren die Beamten am Donnerstagmorgen darüber informiert worden. Die Polizei nahm die Tatorte vor Ort auf, sicherte Spuren und leitete Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Eine genaue Schadenshöhe kann bislang nicht beziffert werden.

