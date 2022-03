Stand: 04.03.2022 13:56 Uhr 21-Jähriger am Hauptbahnhof Braunschweig von Zug überrollt

Am Hauptbahnhof in Braunschweig ist am frühen Freitagmorgen ein Mann ums Leben gekommen. Laut Bundespolizei wurde der 21-Jährige von einem durchfahrenden Güterzug überrollt. Der Lokführer habe noch eine Schnellbremsung eingeleitet, der Zug kam aber nicht rechtzeitig zum Stehen. Nach Aussage des Lokführers sei der Mann "torkelnd ins Gleis gefallen", teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit. Der 21-Jährige sei mit einem Bekannten zum Feiern in Braunschweig gewesen. Zusammen hatten sie am Bahnhof auf ihren Zug gewartet. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Am Braunschweiger Hauptbahnhof mussten vorübergehend mehrere Gleise gesperrt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 04.03.2022 | 08:30 Uhr