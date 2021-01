200er-Inzidenz: Welcher Landkreis setzt auf die 15-km-Regel? Stand: 11.01.2021 11:24 Uhr In Niedersachsen drohen in Landkreisen mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 200 Bewegungsbeschränkungen. Der Landkreis Gifhorn hat diese Marke überschritten, weitere Kreise stehen an der Schwelle.

Am Morgen lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Gifhorn laut Landesgesundheitsamt bei 259,5 am Sonntag bei 258,3 - ab 200 können Kommunen die Bewegungsfreiheit der Menschen auf einen Radius von 15 Kilometern beschränken. Maßgeblich sind dabei nach Angaben der Landkreise in der Regel die Zahlen, die das Niedersächsische Landesgesundheitsamt (NLGA) täglich am Vormittag ermittelt. Die geänderte Verordnung des Landes Niedersachsen ist am Sonntag in Kraft getreten. Wie die Verantwortlichen verfahren werden, ist noch nicht bekannt: Heute wollen Landkreis, Stadt Gifhorn und Polizei über die Pandemie-Lage und daraus resultierende Maßnahmen informieren. NDR.de zeigt die Pressekonferenz ab 15 Uhr im Video-Livestream.

Weitere Landkreise könnten 200er-Marke überschreiten

Neben dem Landkreis Gifhorn könnten auch die Landkreise Cloppenburg mit einer Inzidenz von aktuell 193,3, Helmstedt (178,5), Wittmund (170,4) und der Landkreis Osnabrück (168,4) die 200er-Marke schon sehr bald überschreiten. Der Landkreis Osnabrück hatte bereits am Sonnabend mitgeteilt, dass die Behörden in den nächsten Tagen die Beschränkung der Bewegungsfreiheit prüfen werden, wenn die Schwelle von 200 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner überschritten werde. Entscheidend sei dabei die Frage, ob das Infektionsgeschehen gut eingrenzbar oder aber eher diffus sei, sagte ein Sprecher am Montagmorgen gegenüber NDR.de. Dies werde aber erst bewertet, sobald die 200er-Marke gerissen wird. Ganz ähnlich will auch der Landkreis Helmstedt verfahren. "Sollte der Grenzwert überschritten werden und ein allgemeines Infektionsgeschehen vorliegen, dann ist der Bewegungsradius auf jeden Fall eine Option", so ein Sprecher des Landkreises.

Cloppenburg und Wittmund gegen Bewegungsradius

Einen anderen Weg schlagen dagegen offenbar die Landkreise Cloppenburg und Wittmund ein. Aus Cloppenburg heißt es, dass auch bei Überschreiten des 200er-Wertes kein Bewegungsradius eingeführt werden soll. "Wir sehen das nicht als zielführend an", sagte ein Sprecher gegenüber NDR.de. Auch in Wittmund überwiegt die Skepsis. Ein Großteil des Infektionsgeschehens sei lokal eingrenzbar, sagte ein Sprecher des Landkreis. Außerdem gebe es erhebliche Zweifel an der praktischen Umsetzbarkeit der Regelung.

Niedersachsen weicht bei Regelung von Bund-Länder-Beschluss ab

Das Land Niedersachsen hatte angekündigt, die von Bund und Ländern vereinbarte Beschränkung der Bewegungsfreiheit zu übernehmen - allerdings mit einer Abweichung: Der Radius von 15 Kilometern soll ab der konkreten Adresse gelten und nicht um den Wohnort. Stadt- und Landbevölkerung würden so gleich behandelt - anders als bei einem auf den Wohnort bezogenem Radius. Die Einschränkung der Bewegungsfreiheit ist zudem nicht verpflichtend. Die zuständigen Behörden entscheiden selbst - in diesem Fall der Landkreis Gifhorn.

Mit Überschreitung gerechnet

Auf seiner Homepage nennt der Landkreis Gifhorn verschiedene Gründe für die hohen Zahlen. Demnach führe das Gesundheitsamt Gifhorn überdurchschnittlich viele Tests durch. In der ersten Januarwoche habe das Amt 227 Privatpersonen und 868 Bewohner und Mitarbeiter in Alten- und Pflegeheimen testen lassen. Die sei mehr als die Richtlinien des Robert-Koch-Instituts vorsehen. Nach eigenen Angaben hat der Kreis bereits mit der Überschreitung des kritischen Wertes gerechnet.

Private Feiern und Pflegeheime als Pandemie-Treiber

Besonders viele Neuinfektionen gebe es durch Ansteckungen im privaten Bereich sowie in Alten- und Pflegeheimen. Die Verwaltung geht davon aus, dass sich die Lage auch durch Treffen über die Feiertage verschärft hat und weiterhin verschärfen wird. Mehr als die Hälfte aller Neuinfektionen sei allerdings auf Senioreneinrichtungen zurückzuführen. Während der Feiertage habe es Kontrollbesuche in den Einrichtungen gegeben und auch künftig solle die Einhaltung der Vorschriften streng kontrolliert werden. "Wenn durch die Nichteinhaltung bekannter Hygienevorschriften Menschen zu Schaden kommen, werden wir als Landkreis alle notwendigen Maßnahmen ergreifen. Im schlimmsten Fall gehört dazu auch die Einleitung strafrechtlicher Ermittlungen", so Landrat Andreas Ebel (CDU).

